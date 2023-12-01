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Цифровой кадастровый сервис запустят в Псковской области

Земельно-имущественные вопросы обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский в Пскове 30 ноября, сообщил глава города в своём Telegram-канале.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Взаимодействие с Росреестром и Роскадастром – для Псковской области это стратегическое направление, подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, на протяжении многих лет в регионе из-за большого количества населённых пунктов и дефицита бюджета где-то либо совсем не было документации, либо она была составлена некорректно, что сильно тормозило экономическое развитие региона. Однако за последние несколько лет Псковская область набрала хорошую динамику в выполнении поручений президента, причём нередко делает это с опережением графика, что даёт дополнительные экономические преимущества региону, подчеркнул губернатор.

Олег Скуфинский отметил, что Росреестр ещё в прошлом году подписал с Псковской областью план мероприятий и сейчас его итоги очевидны. Они стали следствием каждодневной, чёткой, последовательной работы, которая совместно проделывается регионом и федеральными органами.

Глава Росреестра также заявил, что со следующего года на территории Псковской области будет постепенно разворачиваться «очень важный флагманский проект» – госпрограмма «Национальная система пространственных данных». Это цифровая платформа, предоставляющая людям дополнительный сервис, связанный с поиском и выбором земельного участка, его оформлением, получением информации о различных территориальных зонах, для инвесторов – с поиском участков и объектов для инвестиций, а также предназначенный для региональных и муниципальных органов власти для исполнения каждодневных полномочий.

Михаил Ведерников поблагодарил Олега Скуфинского за конструктивную работу и подчеркнул, что Псковская область готова открыто и динамично сотрудничать.

Ранее также сообщалось, что губернатор Псковской области обсудил с руководителем регионального управления Росреестра Олесей Ребеко реализацию госпрограмм и федеральных проектов в области учёта земельных участков.

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