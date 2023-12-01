Серийного вора поймали в Великих Луках
Серийного вора поймали в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 1 июня по 27 августа 2023 года 23-летний великолучанин похитил из четырёх магазинов города множество различных товаров, от шоколадок до комплектующих к персональному компьютеру, на сумму около 25 тысяч рублей.
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
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