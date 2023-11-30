Сотрудник псковского МЧС погиб в зоне СВО

23:50, 30 ноября 2023, ПАИ

В зоне проведения СВО 9 ноября трагически погиб ранее служивший в Главном управлении МЧС в должности заместителя начальника отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости Александр Примеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В октябре этого года Александр Примеров отправился на передовую добровольцем.

Похороны бойца состоялись в Псковской области сегодня, 30 ноября.

«Личный состав Главного управления МЧС России по Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении.