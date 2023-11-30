Сотрудник псковского МЧС погиб в зоне СВО
В зоне проведения СВО 9 ноября трагически погиб ранее служивший в Главном управлении МЧС в должности заместителя начальника отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости Александр Примеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В октябре этого года Александр Примеров отправился на передовую добровольцем.
Похороны бойца состоялись в Псковской области сегодня, 30 ноября.
«Личный состав Главного управления МЧС России по Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении.
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30 ноября 2023
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