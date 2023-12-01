День Платона и Романа Зимоуказателей наступил по народному календарю
Православные христиане 1 декабря чтят мучеников Платона и Романа, а в народном календаре их называют Зимоуказателями. В старину говорили: «Платон и Роман покажут зиму всем», пишет calend.ru.
В этот день особо чтят мученика Платона Анкирского – святого страдальца начала IV столетия. Он принял страшные пытки и мученический венец за проповедь Слова Божия и верность Христу и Его Церкви.
А мученик Роман совершал диаконское служение в христианском храме Кесарии Палестинской. Он был казнён. Подробнее обо всех святых, почитаемых 1 декабря, читайте в материале Царьграда «Свет Балтийского православия».
В народном календаре 1 декабря называют Платон и Роман Зимоуказатели. В первый день декабря наблюдали за погодой и по ней судили, какой будет вся зима. Помогали в этом народные приметы.
К святым Роману и Платону обращались с молитвой и просьбой о помощи, чтобы пережить благополучно зиму.
Хорошей приметой считалось самую крупную монетку положить в карман 1 декабря и носить там весь год. Это якобы сулит хороший доход.
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