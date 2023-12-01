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Общество

В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов

В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов, пишут «Известия».

В январе – ноябре было реализовано около 27 миллионов аппаратов (чуть больше, чем в самом благополучном для рынка 2020 году).

О рекордных продажах смартфонов в 2023 году свидетельствует аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт считает, что к началу декабря в РФ было ввезено 31,5 миллиона смартфонов – столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году.

В декабре в России может быть продано еще 2–2,5 миллиона аппаратов: если этот прогноз сбудется, то в РФ будет продано 33,5–34 миллиона смартфонов, – больше, чем когда бы то ни было, утверждает Эльдар Муртазин.

Информацию об увеличении продаж смартфонов с 2021 года подтвердили в МТС. Так, за 11 месяцев 2023 года на отечественном рынке этих гаджетов было реализовано 27 миллионов устройств. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 21 миллион, в 2021 году – 26 миллионов.

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