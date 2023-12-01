В Псковской области установлена величина прожиточного минимума на 2024 год
Величина прожиточного минимума на 2024 года установлена в Псковской области. Соответствующее постановление правительства региона за подписью губернатора Михаила Ведерникова опубликовано на региональном правовом портале
Согласно документу, с 1 января 2024 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 15 298 рублей, для трудоспособного населения – 16 675 рублей, для пенсионеров – 13 156 рублей, для детей – 14 839 рублей.
Постановение вступает в силу 1 января 2024 года.
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