Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Глубокое в Опочецком районе. Причина возгорания устанавливается. Хозяйственную постройку спасли.
Также в жилом доме сгорела кровля, огонь повредил внутренние помещения в деревне Стремутка Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, жилой дом выгорел изнутри на улице Званской в деревне Подборовье-1 Псковского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. Хозяйственную постройку удалось спасти.
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