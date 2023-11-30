Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:49, 01 декабря 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Глубокое в Опочецком районе. Причина возгорания устанавливается. Хозяйственную постройку спасли.

Также в жилом доме сгорела кровля, огонь повредил внутренние помещения в деревне Стремутка Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, жилой дом выгорел изнутри на улице Званской в деревне Подборовье-1 Псковского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. Хозяйственную постройку удалось спасти.