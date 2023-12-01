Псковские активисты вновь получили грант на летний фестиваль «Безопасный город»

10:00, 01 декабря 2023, ПАИ

К Дню защиты детей в Пскове вновь пройдет фестиваль «Безопасный город», сообщили ПАИ в администрации города.

Проект «Дети в безопасности» воплотится благодаря победе в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социальных проектов в Псковской области.

С детьми и их родителями повторят правила безопасного поведения на улице, при чрезвычайных ситуациях. В рамках проекта проведут семинары и психологические тренинги для родителей и педагогов по темам эффективного общения с детьми, решения конфликтных ситуаций, снятия тревожного состояния, по тайм-менеджменту.

Также весной для школьников 5-6 классов пройдут тренинги по профилактике травли и буллинга.