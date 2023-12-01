Жители Себежа забеспокоились о замерзающих лебедях

10:18, 01 декабря 2023, ПАИ

Жители Себежа всё чаще обращаются с сообщениями о замерзающих на озере лебедях, сообщает газета «Призыв».

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В связи с этим напоминаем, что с наступлением холодов лебедям, если у них нет видимых повреждений, ничего не угрожает.

Главное – нельзя подходить к лебедю близко и пытаться его поймать, поскольку это сильная птица, которая может серьёзно травмировать человека. Попытки помочь сыграют против лебедя: птицы будут тратить энергию, которая так важна в холода, на то, чтобы спасаться от человека. Если птица не улетела – значит, способна перезимовать.

Если лебедь сидит без движения, это не значит, что он примёрз.

«Лебеди хорошо переносят холод и могут долго сидеть без движения. Птице не нужно переминаться с лапы на лапу, ходить, греться. Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы – она экономит энергию. Со стороны может показаться, что птица вмёрзла в лёд. Однако если явных травм нет, помощь лебедю не нужна», – рассказали эксперты Себежского нацпарка.