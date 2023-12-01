Три медали завоевали псковичи на легкоатлетических соревнованиях в Орле

10:48, 01 декабря 2023, ПАИ

Три медали завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» на межрегиональных легкоатлетических соревнованиях «Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины», которые проходят в Орле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

По итогам первого дня Ника Козлова стала победителем в прыжках в длину с личным рекордом. Вадим Новаченко взял бронзу в прыжках в длину. Константин Петтай также удостоился бронзовой награды в эстафете 4х400 в составе сборной команды.

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