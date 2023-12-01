Студенты ПсковГУ стали лауреатами фестиваля в Белоруссии

11:43, 01 декабря 2023, ПАИ

Студенты ПсковГУ стали лауреатами открытого фестиваля «Палитра творчества», который прошёл на базе Белорусско-Российского университета в Могилёве.

Мероприятие проводилось в формате самостоятельных конкурсных программ по направлениям: конкурс популярной песни «Студенческий листопад», конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%», конкурс «Театр +».

По итогам фестиваля студентка Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Снежана Романова стала лауреатом II степени в номинации «Чтец», а университетская студия авторской хореографии «Фрезия» забрала диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадный танец».

Сопровождала вузовскую делегацию проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.