Студенты ПсковГУ стали лауреатами фестиваля в Белоруссии
Студенты ПсковГУ стали лауреатами открытого фестиваля «Палитра творчества», который прошёл на базе Белорусско-Российского университета в Могилёве.
Мероприятие проводилось в формате самостоятельных конкурсных программ по направлениям: конкурс популярной песни «Студенческий листопад», конкурс современного и эстрадного танца «Танцы 100%», конкурс «Театр +».
По итогам фестиваля студентка Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Снежана Романова стала лауреатом II степени в номинации «Чтец», а университетская студия авторской хореографии «Фрезия» забрала диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадный танец».
Сопровождала вузовскую делегацию проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева.
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