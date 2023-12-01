Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Судимый уроженец Тверской области попал в колонию за оскорбление великолукского полицейского

Судимый уроженец Тверской области попал в колонию за оскорбление великолукского полицейского, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

43-летний уроженец Тверской области с неснятыми и непогашенными судимостями во время условного осуждения в ответ на просьбу полицейского в Великих Луках отказался пройти в дежурную часть для медицинского освидетельствования и составления материала об административном правонарушении. Вместо этого он, будучи в нетрезвом виде, оскорбил представителя власти и ударил его.

Признанному приговором суда виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ, уроженцу Тверской области назначено наказание по совокупности преступлений и по совокупности данного и предыдущего приговора в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 17 дней и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2023

Новоржевская средняя школа отметит 209-летие
01 декабря 2023

Псковская деревянная игрушка украсит ель выставки «Россия»
01 декабря 2023

Понтонный причал откроют в центре Пскова
01 декабря 2023

Утренний самолет Москва – Псков вернулся во Внуково

01 декабря 2023

Псковские депутаты приняли участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
01 декабря 2023

Псковский врач-ревматолог Ольга Александрова станет гостьей программы «Анамнез»
01 декабря 2023

Аллею Славы Героев Отечества открыли в Пскове
01 декабря 2023

Псковские спецназовцы отработали навыки стрельбы из автоматов, снайперских винтовок и пулемётов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...