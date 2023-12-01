Судимый уроженец Тверской области попал в колонию за оскорбление великолукского полицейского

12:16, 01 декабря 2023, ПАИ

Судимый уроженец Тверской области попал в колонию за оскорбление великолукского полицейского, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

43-летний уроженец Тверской области с неснятыми и непогашенными судимостями во время условного осуждения в ответ на просьбу полицейского в Великих Луках отказался пройти в дежурную часть для медицинского освидетельствования и составления материала об административном правонарушении. Вместо этого он, будучи в нетрезвом виде, оскорбил представителя власти и ударил его.

Признанному приговором суда виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ, уроженцу Тверской области назначено наказание по совокупности преступлений и по совокупности данного и предыдущего приговора в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 17 дней и штрафом в размере 10 тысяч рублей.