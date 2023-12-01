300 тысяч рублей заплатит родителям сбитой девочки великолукский водитель

12:22, 01 декабря 2023, ПАИ

300 тысяч рублей морального и материального ущерба заплатит родителям сбитой девочки великолукский водитель, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

23 мая на улице Русакова в Великих Луках водитель, превышавший скорость, сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. В результате ДТП девочка получила травмы средней степени тяжести, а велосипед получил механические повреждения и восстановлению не подлежит.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования отца девочки частично удовлетворены. С ответчика взысканы материальный ущерб в размере 49 667 рублей и компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей.