Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках

Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения пройдёт в Великих Луках 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках. Фото: Псковская областная федерация дзюдо

Спортсмены разыграют комплекты наград в девяти весовых категориях. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.

Из лучших дзюдоистов турнира будет сформирована команда Псковской области по дзюдо на 2024 год.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 декабря 2023

ФК «Псков» примет участие в 25-м турнире на призы полпреда президента России в СЗФО
01 декабря 2023

Боксёры из Локни стали призёрами открытого первенства в Белоруссии
01 декабря 2023

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках
01 декабря 2023

Три медали завоевали псковичи на легкоатлетических соревнованиях в Орле
30 ноября 2023

Псковская шахматистка стала бронзовым призёром первенства СЗФО по блицу
30 ноября 2023

Эксперт подвёл промежуточные итоги Кубка Пскова по мини-футболу
30 ноября 2023

Турнир по фехтованию на шпагах стартует в Пскове 15 декабря
29 ноября 2023

Шесть псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...