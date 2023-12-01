Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках
Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения пройдёт в Великих Луках 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации дзюдо.
Спортсмены разыграют комплекты наград в девяти весовых категориях. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами.
Из лучших дзюдоистов турнира будет сформирована команда Псковской области по дзюдо на 2024 год.
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