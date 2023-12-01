ФК «Псков» примет участие в 25-м турнире на призы полпреда президента России в СЗФО

14:25, 01 декабря 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» примет участие в 25-м ежегодном турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования пройдут во дворце спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Всего в турнире примут участие от восьми до десяти команд.

Чемпионы состязаний получат чемпионский трофей, изготовленный из металла и пластика с основанием из дерева.

Первыми участниками турнира стали мурманский «Север», «Псков» и спортшкола «Зенит».

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