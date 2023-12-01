Путин назвал среднюю продолжительность жизни в России в 2023 году

13:57, 01 декабря 2023, ПАИ

По итогам года ожидаемая средняя продолжительность жизни в России составит около 74 лет. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — отметил Путин.

Президент поблагодарил всех медицинских работников страны за самоотверженный труд, верность призванию и благородной, нужной людям профессии.