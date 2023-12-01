Боксёры из Локни стали призёрами открытого первенства в Белоруссии

14:08, 01 декабря 2023, ПАИ

Спортсмены из Локни стали призёрами открытого первенства центра олимпийского резерва Гомеля по боксу среди юношей и девушек, посвящённого 80-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из России и Белоруссии.

Локнянские боксёры Михаил Новик и Дмитрий Попов стали серебряными призёрами состязаний. Омар Кулаев и Увайс Цимгигов завоевали бронзовые награды. Также Дмитрий Попов удостоился специального приза за волю к победе.

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