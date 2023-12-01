День открытых дверей пройдёт в ПсковГУ 7 декабря

15:10, 01 декабря 2023, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в ПсковГУ сразу на нескольких вузовских площадках 7 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Псковские школьники и их родители смогут познакомиться с направлениями обучения и инфраструктурой вуза, узнают, как поступить в университет, а также увидят творческие номера студентов», – отметили в пресс-службе.

Начало состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в 12:00. После открытия будущие абитуриенты смогут познакомиться поближе со всеми институтами ПсковГУ на интерактивных площадках в университетских корпусах.

Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, игры, квизы, выставки и общение с преподавателями, сотрудниками, а также студентами ПсковГУ.

Онлайн-трансляция будет доступна в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».