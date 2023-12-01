Михаил Ведерников отметил эффективную работу региональной налоговой службы

16:07, 01 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании коллегии Управления ФНС России по Псковской области, на котором отметил эффективную работу региональной налоговой службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На заседании подвели итоги работы ведомства. Михаил Ведерников выразил благодарность сотрудникам налоговой службы. Кроме того, он отметил, что этот год был непростым для ведомства – провели реорганизацию с переходом на двухуровневую систему управления, а 2023 год начался с введением единого налогового счёта, который потребовал переработки механизмов планирования бюджета. Михаил Ведерников отметил профессионализм ведомства по введению налоговых льгот для участников СВО.

Глава региона подчеркнул, что региональная налоговая служба является лидером среди государственных структур не только в России, но и среди других государств. На официальной встрече Михаил Ведерников отметил лучших сотрудников почётной грамотой губернатора и благодарственными письмами. В рамках торжественного мероприятия также были вручены ведомственные награды ФНС, а также награды Псковского областного Собрания депутатов.

Кроме того, руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова отчиталась по основным показателям работы налоговых органов – более 30 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет России от налогоплательщиков Псковской области за десять месяцев текущего года, что на 6,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Также на 20 % выросли поступления налогов в консолидированный бюджет региона – они составили более чем 22 млрд рублей.

В завершение заседания коллегии участники обсудили направления контрольно-аналитической работы управления, рассмотрели вопросы поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, выдачи жителям региона налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.