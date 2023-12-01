Подростки устроили игры на крыше многоэтажки в Пскове

15:57, 01 декабря 2023, ПАИ

Подростки играют на заснеженной крыше одного из домов на улице Новосёлов в Пскове. Видео в редакцию ПАИ прислала читательница.

На видео видно, как один из подростков подходит к другому и как бы шутя пихает его вниз. Хорошо, что всё обошлось, а могло бы всё закончиться трагедией.

Отметим, что дети и подростки в силу возраста не всегда могут правильно оценить последствия своих действий. Крыша – это объект повышенной опасности, а потому не место для детского досуга. К тому же доступ на крышу запрещён всем, кроме некоторых специалистов, которым доступ требуется для выполнения рабочих обязанностей.

Вопросы, которые касаются безопасности детей, должны быть всегда на первом месте!

ПАИ обращается к взрослым жителям Псковской области с просьбой объяснить своим детям, что времяпровождение на крыше опасно для их жизни и здоровья, а падение с крыши может закончиться летальным исходом.