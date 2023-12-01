Небольшой снег ожидается в Псковской области 2 декабря

16:34, 01 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -7 до -12 градусов, днём – от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет низким.