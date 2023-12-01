Представители Сбера и более 30 структур Смольного разработали идеи по ИИ-трансформации Петербурга

16:23, 01 декабря 2023, ПАИ

Дизайн-сессия, посвящённая использованию технологий искусственного интеллекта, прошла в Санкт-Петербурге. Её открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников – экспертов Сбера, представителей городской администрации и более 30 различных комитетов и управлений – на команды, каждая из которых разработала идеи по использованию искусственного интеллекта в ЖКХ, строительстве, образовании, госуправлении, финансово-инвестиционной сфере на основе уже имеющихся инструментов, в том числе Сбера.

На фоне всплеска интереса к генеративному искусственному интеллекту (ГИИ) в России эта тема стала отдельным поводом для обсуждения. По мнению экспертов, возможности ГИИ способны совершить настоящий прорыв в модернизации государственных сервисов. Это и проактивные госуслуги, и прогноз потребностей жителей и бизнеса, и индивидуальный сервис для них, и многие другие сервисы для решения рабочих задач госслужащих.

«Самые разные решения на основе искусственного интеллекта уже успешно работают в Петербурге – например, к нам за цифровой трансформацией чаще всего обращаются компании, занятые в производстве, торговле, агропромышленном комплексе. И, безусловно, этот тренд активно поддерживает правительство города: внедряет инновации в самых разных сферах – от транспорта и строительства до физической культуры и спорта, – и стимулирует участников экономической деятельности пользоваться технологичными сервисами. Такие дизайн-сессии по ИИ-трансформации – пример того, как опыт и инструменты власти и бизнеса могут работать в синергии и давать в перспективе ещё более высокий эффект от реализации совместных проектов», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

«В Санкт-Петербурге искусственный интеллект широко применяется для оптимизации процессов в самых разных сферах. В том числе для услуг МФЦ, в службе «122», для обеспечения безопасности на детских и спортивных площадках. У нас есть совместные проекты со Сбером. На базе НМИЦ имени В. А. Алмазова открыт Центр искусственного интеллекта в здравоохранении. Мы готовы расширять сотрудничество, внедрять новые услуги и сервисы», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в приветственном письме участникам дизайн-сессии.

В СЗФО это третья дизайн-сессия по ИИ-трансформации – первые две провели в Сыктывкаре и Мурманске. А всего в разных регионах России уже прошли десятки таких дизайн-сессий, в которых участвовали более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые посты в своих регионах. В результате их работы свыше 650 идей было взято для последующей реализации.

Сбер является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством России о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.