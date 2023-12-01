Всероссийский студенческий турнир по ММА стартовал в Великих Луках

17:55, 01 декабря 2023, ПАИ

Всероссийские студенческие соревнования по смешанным единоборствам (ММА) стартовали в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец». Турнир пройдёт до 3 декабря. Об этом сообщает Luki-News.

В соревнованиях принимают участие 50 сильнейших бойцов из 13 вузов России. Спортсмены, которые покажут высокие результаты, выступят на Кубке России по ММА в 2024 году.

Боец из Псковского филиала Университета ФСИН России Ислам Качмазов в стартовом поединке одержал победу. «Бой прошёл нормально, по плану, спасибо тренерам, которые мне помогли. Два месяца занимаюсь и благодаря им научился чему-то», – сказал он.

Около половины бойцов на соревнованиях представляют Псковскую область.

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