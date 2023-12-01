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Общество

104 некоммерческие организации зарегистрировались на форум «Содействие» в Псковской области

104 некоммерческие организации зарегистрировалось на ХI форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие», который пройдёт на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове 4–5 декабря. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель организационного комитета форума Наталья Горбачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 декабря.

Наталья Горбачёва. Фото: ПАИ

«Нет ничего ценнее человеческого общения и обмена опытом, поэтому все участники и партнёры с радостью воспринимают форум «Содействие», – отметила Наталья Горбачёва.

Главной темой форума является «Единство в обществе – стабильность в стране». Мероприятие объединит несколько площадок – «Человек», «Семья», «Общество» и основную площадку под названием «Государство».

Докладчиками форума станут ведущие региональные спикеры, представители всероссийских фондов и разных религиозных конфессий. Также на мероприятии осветят множество разных тем – это культура, история, семья, традиции и ряд других. Наибольшее внимание уделят темам, связанным с молодёжью и образом будущего, который они строят для себя, а также проблемам образования.

Кроме того, на площадках форума проведут награждение наиболее активных некоммерческих организаций. «Мы поддерживаем активные организации. Они получат должное уважение, особенно те, которые представляют нашу область», – сказала Наталья Горбачёва.

«Форум открытый, поэтому мы ждём на него всех неравнодушных людей, в том числе представителей различных некоммерческих общественных организаций Псковской области, которые не успели зарегистрироваться. До 4 декабря к форуму ещё можно присоединиться. Мы надеемся, что идеи, которые будут освещены на форуме, получат продолжение. Мы несём вклад в развитие гражданского общества нашего региона», – заключила Наталья Горбачёва.

Напомним, что к участию в форуме приглашаются представители некоммерческих организаций Псковской области. «Содействие» – это ежегодная главная площадка, направленная на обмен опытом в сфере реализации лучших проектов.

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