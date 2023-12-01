Что ждёт псковичей в декабре, рассказала астролог

18:29, 01 декабря 2023, ПАИ

Каким будет завершающий месяц года рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Декабрь традиционно месяц подведения итогов. В последнее время даже стало модно подводить их публично, и я уже предвкушаю ленту в соцсетях с постами друзей. Меркурий в Козероге (а именно в этом знаке планета будет в начале месяца) захочет всё разложить по полочкам и структурировать, подчистить хвосты, завершить дела и подвести итоги досрочно. Однако не торопитесь. 13 декабря Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Значит, точно что-то окажется не учтённым, всплывут новые обстоятельства, которые заставят вернуться к казалось бы уже сданным в архив отчётам.

Разворот Меркурия в ретро совпадает с новолунием. Я напоминаю, что аспекты новолуния всегда определяют тенденции следующих четырёх недель. Поэтому будьте готовы к повторению пройденного, возвращению к старым делам и пересмотру планов. И к тому, что проблемы быстро и с наскока решить не получиться.

Если вы вблизи нового года планируете путешествие, лучше все вопросы с покупкой билетов, бронированием, оплатой закрыть до 13 декабря. На ретроградном Меркурии более вероятны накладки, помехи, проволочки, путаница, сбои в системе, поломки транспорта, задержки рейсов.

Если вы к новому году планируете крупные покупки, в том числе подарки, лучше тоже их купить до 13 декабря. Особенно это касается гаджетов, бытовой техники, средств передвижения (коньки, ролики, лыжи, велосипеды сюда же). Ну а если вы всё-таки будете покупать подарки и сувениры за несколько дней до нового года, будьте готовы к тому, что это займёт больше времени. А в период после 28 декабря ещё и вызовет дополнительные траты. Вполне вероятно, что с первой попытки нужный товар найти не получится.

Сам новый год тоже пройдёт на ретро Меркурии (планета разворачивается в прямое движение 2 января 2024 года). Имеет смысл провести ревизию желаний, вспомнить, что загадывали в предыдущие годы. И попробовать загадать вновь те желание, которые по каким-то причинам не сбылись раньше. Помним, что ретроградный Меркурий – это всегда история про ещё одну попытку. Попытку уже на новом витке и с пересмотром стратегий.

Если смотреть на ситуацию в свете наступления нового года на ретро Меркурии более масштабно, можно прогнозировать, что в 2024 году нам всем придётся исправлять предыдущие ошибки. Закрыть дверь в прошлое точно не получится, оно обязательно догонит. Там, где мы думали, что поставили точку, окажется запятая.

Практически весь месяц, с 4 по 29 декабря, Венера будет находиться в знаке Скорпиона. Это может обострять чувствительность, провоцировать конфликты и эмоциональные кризисы, что может вылиться в ссоры с близкими людьми. Кульминации можно ожидать вблизи полнолуния 27 декабря. Ось Рак-Козерог, на которой происходит полнолуние, как раз акцентирует тему семьи и взаимоотношения её членов. Соединение Марса и Меркурия в Стрельце точно не способствует сдержанности, можно наговорить много лишнего. В целом месяц не самый простой для личной жизни. Венера в Скорпионе всегда обостряет ревность, подозрительность, чувствительность, обиды, жажду эмоций на грани. Если в вашей паре есть проблемы, ждите всплеска. Самые сложные периоды: 1-5, 25-29 декабря.

Зато 29-31 декабря Луна будет в знаке Льва. Энергетика Льва лучше всего соответствует праздникам, зрелищам, публичным мероприятиям, потянет погулять даже самых отъявленных домоседов. А вот в новогоднюю ночь и 1 января Луна будет уже в знаке Девы. Риск отравлений и неприятные последствия от любых излишеств увеличиваются кратно.

В целом энергии декабря будут восприниматься большинством людей позитивно. Такое настроение создаёт Солнце в Стрельце (до 22 декабря) и примкнувший к нему Марс. Мы ощущаем энтузиазм. воодушевление, прилив сил, надежду на позитивное будущее. У кого-то может даже возникнуть ощущение, что море по колено, велик риск построить нереалистичные планы, неадекватно оценить свои возможности. Но это хорошее время для пиара, упрочения своего статуса, поиска инвесторов в свои проекты, покровителей, позволяющих продвинуться к значимым целям.

Если вы планируете в декабре новые начинания, то самый удачный день для старта 4 декабря. На небе образуется большой земной тригон, который сулит успех, стабильность и финансовую прибыль. Очень хороший период для торговли, логистики и деловых коммуникаций 4-8 декабря. Напротив, период 18-22 декабря неудачен для заключения сделок, подписания договоров, взятия кредитов.

В целом же декабрь больше подходит для завершения дел, возврата долгов, наведения порядка, учёта и переучёта.