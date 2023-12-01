Отборочный тур фестиваля «Мы из будущего» прошёл в Пустошке

18:32, 01 декабря 2023, ПАИ

II зональный отборочный тур фестиваля детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей из сельской местности «Мы из будущего» прошел в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в областном центре народного творчества Псковской области.

В районном центре культуры собрались солисты и творческие коллективы из Невельского, Усвятского, Новосокольнического, Куньинского, Опочецкого и Пустошкинского районов. Участники отборочного тура представили на суд жюри свои лучшие вокальные и хореографические номера.

Впереди заключительный отборочный этап, который пройдет 2 декабря в Опочецком доме культуры. Свои таланты жюри и зрителям продемонстрируют дети из девяти районов Псковской области. Желаем удачи!