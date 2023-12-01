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Общество

В Псковской области появится цифровая платформа сопровождения инвестпроектов

В Псковской области появится цифровая платформа для сопровождения инвестиционных проектов в формате одного окна. Об этом сегодня, 1 декабря, на рабочей встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым доложила руководитель областного Фонда инвестразвития Екатерина Ершова, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В Псковской области появится цифровая платформа сопровождения инвестпроектов. Фото: правительство Псковской области

Планируется перенять положительный опыт Ленинградской области: пилотное цифровое решение соседнего региона считается одним из лучших. При этом разработчик готов добавить новый функционал в зависимости от потребностей Псковской области.

«Программное обеспечение фиксирует действия инвестора, исполнительных органов региона, муниципальных властей. За всеми этапами реализации проекта можно будет следить в режиме онлайн», – отметила Екатерина Ершова.

Для внедрения платформы специалисты готовят необходимую инфраструктуру, запуск запланирован на начало 2024 года.

Всего в Псковской области на сопровождении находится порядка 30 инвестпроектов: 21 – на основе инвестиционного соглашения, ещё девять – на основе договора о сопровождении со стороны фонда, ещё около 30 инвестпроектов – это находящиеся в стадии обсуждения инициативы с целью дальнейшего заключения инвестиционного соглашения или договора о сопровождении.

«Большая часть проектов – это создание объектов в сфере туризма. Есть инвесторы, готовые реализовать проекты в производственном секторе, в жилищном строительстве, сельском хозяйстве, транспортной доступности», – отметила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области.

«Нужно плотнее работать, в том числе с Росреестром, над подготовкой земельных участков под проекты для туризма и бизнеса», – отметил губернатор.

Он также сообщил о своём решении создать отдел Фонда инвестразвития при представительстве Псковской области в Москве. «Это будет удобно для презентации инвестиционного потенциала региона на столичных площадках», – сказал Михаил Ведерников.

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