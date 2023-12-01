Псковский военнослужащий стал 50-тысячным участником накопительно-ипотечной системы

18:55, 01 декабря 2023, ПАИ

Псковский военнослужащий Минобороны России стал 50-тысячным участником накопительно-ипотечной системы (НИС) и получил средства для улучшения жилищных условий. Торжественная церемония состоялась сегодня, 1 декабря, в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Юбилейного участника системы поздравили первый заместитель губернатора Денис Салий, руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев, врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов и командование воинской части.

50-тысячным участником НИС, получившим средства, стал старший лейтенант военно-вооружённых сил Николай Попов. На часть из них он уже приобрёл дачный участок и в ближайшее время собирается приобрести квартиру в Пскове в непосредственной близости к воинской части, где служит.

Денис Салий обратил внимание, что за всё время существования накопительно-ипотечной системы для военнослужащих поддержку в улучшении жилищных условий на территории Псковской области получили более 3 тысяч семей. «Это говорит о том, что это действенная, актуальная и востребованная мера поддержки военнослужащих ряда ведомств, чьи сотрудники имеют право на её получение», – добавил первый вице-губернатор.

Андрей Вьюнов поздравил Николая Попова и согласился, что улучшение жилищных условий – одно из наиболее значимых событий в жизни каждого человека. «Сейчас Вооружённые силы Российской Федерации выполняют беспрецедентные по сложности и значимости задачи в зоне проведения специальной военной операции. И любая, даже самая сложная задача становится легче, когда воину есть куда вернуться. В этом отношении накопительно-ипотечная система – замечательный символ заботы государства о своих военнослужащих, символ вдумчивого и системного подхода. По большому счёту эта система не имеет аналогов в мире. Нам есть чем гордиться», – подчеркнул врио руководителя аппарата правительства Псковской области.

«Одним из преимуществ НИС является право военнослужащего на самостоятельный выбор способа своего жилищного обеспечения. В зависимости от личных обстоятельств военнослужащий может принять решение копить средства и получить их после достижения 20 лет выслуги либо реализовать своё право уже во время службы, в том числе с помощью заёмных средств, – отметил Константин Ярославцев. – На сегодняшний день уже пятьдесят тысяч участников НИС реализовали свои права, получив денежные средства. Также более 300 тысяч военнослужащих приобрели жильё, используя ипотеку. Это показатель того, что накопительно-ипотечная система стала эффективным государственным инструментом не только для решения жилищного вопроса, но и инструментом повышения привлекательности военной службы».

Пожелав хорошей дальнейшей службы, Константин Ярославцев вручил военнослужащему поздравление со знаменательным событием от заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, отвечающего за функционирование НИС в рамках федерального уполномоченного органа.

Николай Попов в завершение церемонии поблагодарил официальных лиц за внимание и отметил, что улучшение жилищных условий для его семьи очень важная веха, то, о чём давно мечтали его близкие: «Очень рад, что так вышло. Будем жить и работать».

Напомним, накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) функционирует с 2005 года. НИС предусматривает несколько способов решения своего жилищного вопроса. Военнослужащий может уже во время службы, но не ранее чем через три года участия в системе, заключить договор с Росвоенипотекой о займе на приобретение жилья, а также привлечь средства ипотечного кредита, который будет погашаться государством. Вторым способом является накопление средств на счёте до момента возникновения основания для их получения – достижения 20 лет военной службы, в том числе в льготном исчислении.