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Общество

О ночном тумане предупредили псковичей в МЧС

Псковичей предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении в ночь с 1 на 2 декабря. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью 2 декабря с периода с 23 до 2 часов ночи местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Кроме того, важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже, чем при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Также следует избегать внезапного торможения: при необходимости остановки нужно плавно снизить скорость, несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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