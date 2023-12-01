Коллектив ЦУР Псковской области в честь трёхлетия отмечен почётной грамотой губернатора

19:21, 01 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Центр управления регионом, чтобы поздравить коллектив с трёхлетием, сегодня, 1 декабря. Он поблагодарил специалистов за большой объём работы, проделанной за это время. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За высокий профессионализм и большой вклад в информационное обеспечение органов публичной власти Псковской области коллективу Центра управления регионом Михаил Ведерников вручил почётную грамоту губернатора.

«За три года значительно меньше стало негатива в социальных сетях, появляется больше позитивных вещей. Люди теперь уверены в том, что все обращения пройдут анализ и будут рассмотрены», – заметил глава региона.

Также по решению губернатора помещения центра – рабочие пространства, коридоры и санузлы – будут в следующем году отремонтированы: «Вы все молодые, креативные, уверен, что поможете сделать такой дизайн, который понравится больше всего».

Отметим, что Центр управления регионом в Псковской области обеспечивает коммуникацию жителей с органами власти для оперативного решения актуальных вопросов. Особое внимание ЦУР уделяет борьбе с недостоверной информацией, распространяемой в региональном инфополе. Система ЦУР создана в субъектах Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина.