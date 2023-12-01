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Общество

Открыть зимний сезон «Дворовыми играми» в парке Строителей Пскова, посоветовал Борис Елкин

Чем заняться в Пскове в снежную зиму, посоветовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В субботу, 2 декабря, жители Пскова и Псковской области смогут увидеть картины художника, который расписывал храм Христа Спасителя. Площадка встречи – художественная галерея «Дар» (Советская, 111). Начало: в 15:00

В этот же день, 2 декабря, с детьми можно отправиться в «Путешествие для самых маленьких», которое состоится в Театре кукол (Конная, 3). Начало: в 12:00 и 14:00

Вечером, в 17:00, в субботу в БКЗ филармонии (Некрасова, 24) состоится концерт «Романтик с берегов Рейна». 

Посмотреть полнокупольный фильм о Солнце и Земле приглашает псковский Планетарий (Советская, 64а). Начало в 14:00, 2 декабря. 

Любители музыки смогут послушать орган в Храме Римско-католической Церкви (Плехановский Посад, 64). Мероприятие состоится в 17:00, в воскресенье, 3 декабря. 

Борис Елкин также посоветовал открыть зимний сезон «Дворовыми играми», которые состоятся в Парке Строителей в это воскресенье.  Начало в 14:00 

Или можно порадоваться снежной зиме и покататься на санках, ватрушках или лыжах, отметил глава города. 

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