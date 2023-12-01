Три тысячи кубометров снега вывезут из Пскова ночью
Три ночи подряд из Пскова будут вывозить снег. Задача у коммунальщиков на предстоящую ночную смену – 3 тысячи кубометров, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Как минимум четыре бригады уже приступили к работам.
«В первую очередь очищаем от снежных масс мосты, пешеходные переходы, автобусные остановки и основные улицы», – подчеркнул Борис Елкин.
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