Три тысячи кубометров снега вывезут из Пскова ночью

21:25, 01 декабря 2023, ПАИ

Три ночи подряд из Пскова будут вывозить снег. Задача у коммунальщиков на предстоящую ночную смену – 3 тысячи кубометров, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Как минимум четыре бригады уже приступили к работам.

«В первую очередь очищаем от снежных масс мосты, пешеходные переходы, автобусные остановки и основные улицы», – подчеркнул Борис Елкин.