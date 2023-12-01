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Расписание движения некоторых пригородных поездов в Псковской области изменится 6 и 8 декабря

Расписание движения пригородных поездов в Псковской области изменится 6 и 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

6 декабря, в среду, отменяется поезд № 8768/8767 на участке Плотовец – Дно. Изменяется расписание движения поезда № 8762 Новосокольники – Дно: отправление из Новосокольников в 16:35, Шубино – 16:49–16:50, Киселевичи – 17:02–17:03, Самолуково – 17:30–17:33, Стримовичи – 17:50–17:51, Локня – 18:03–18:05, Загоскино – 18:23–18:27, Сущево – 18:38–18:40, Лозовичи – 18:58–18:59, Ашево – 19:12–19:16, Чихачево – 19:28–19:30, Плотовец – 19:44–19:45, Судома – 19:56–19:57, Дедовичи – 20:07–20:18, Вязье – 20:39-20:40. Поезд прибудет в Дно в 20:55.

В пятницу, 8 декабря, отменяется поезд № 6516/6515 на участке Плотовец – Дно. 

Изменяется расписание движения поезда № 6721/6722. До Новосокольников он следует согласно расписанию. Перечень дальнейших пунктов таков: Новосокольники – 07:26–07:28, Шубино – 07:40–07:41, Киселевичи – 07:49, Самолуково – 08:01, Стримовичи – 08:09, Локня – 08:17–08:18, Загоскино – 08:31, Сущево – 08:42–08:44, Лозовичи – 08:55, Ашево – 09:03, Чихачево – 09:11–09:12, Плотовец – 09:24–09:25, Судома – 09:34–09:35, Дедовичи – 09:44,5–09:45,5, Вязье – 10:06–10:07, Дно – 10:15, Дно – 10:19–10:25, далее – согласно расписанию.

В комитете по транспорту и дорожному хозяйству также сообщили, что расписание движения поезда № 6724/6723 также изменится: до Дно он следует согласно расписанию. Отправление в Дно – 19:08–19:16, Дно – 19:16, Дно – 19:20,5, Вязье – 19:28–19:29, Дедовичи – 19:50–19:51, Судома – 20:01–20:02, Плотовец – 20:13–20:14, Чихачево – 20:26–20:27, Ашево – 20:36, Лозовицы – 20:43, Сущево – 20:53–20:55, Загоскино – 21:05, Локня – 21:17–22:06, Стримовичи – 22:14, Самолуково – 22:24–22:25, Киселевичи – 22:38, Шубино – 22:47–22:48, Новосокольники – 23:00–23:02, Гущино – 23:14, Воробецкая – 23:22, прибытие в Великие Луки в 23:33.

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