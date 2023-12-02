Авдей Радетель: приметы и обычаи 2 декабря

09:16, 02 декабря 2023, ПАИ

Память святого Авдия отмечают сегодня, 2 декабря. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси верили, что Авдий покровительствует домашнему хозяйству, и поэтому святого прозвали Радетелем. В этот день нужно было постучать обухом топора по дверным косякам и оконным рамам. По преданию, это мешало нечисти пробраться в дом.

Также на Авдия опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», – говорили на Руси. В этот день старались сидеть дома и греться у печки, чтобы уберечь себя от простуды.