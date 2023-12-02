Почти 300 тонн противогололёдных материалов использовали в Пскове

12:23, 02 декабря 2023, ПАИ

В расчистке улиц Пскова задействовано более 45 единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

«Только из центра города было вывезено 700 кубометров снега и уже использовано 280 тонн противогололёдных материалов. Бригады работают круглосуточно: обрабатывают дороги, тротуары, мосты, очищают их от снега», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что есть проблемы с очисткой дворов, где за уборку снега отвечают управляющие компании. «Ими сейчас предметно занимаемся», – заверил он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза.