Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 300 тонн противогололёдных материалов использовали в Пскове

В расчистке улиц Пскова задействовано более 45 единиц спецтехники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Почти 300 тонн противогололёдных материалов использовали в Пскове. Фото: ПАИ

«Только из центра города было вывезено 700 кубометров снега и уже использовано 280 тонн противогололёдных материалов. Бригады работают круглосуточно: обрабатывают дороги, тротуары, мосты, очищают их от снега», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что есть проблемы с очисткой дворов, где за уборку снега отвечают управляющие компании. «Ими сейчас предметно занимаемся», – заверил он.

Ранее сообщалось, что в Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2023

Новую спецтехнику поставят для уборки снега в районы Псковской области 
02 декабря 2023

Более 300 единиц техники задействовано для уборки дорог Псковской области от снега
02 декабря 2023

Почти 300 тонн противогололёдных материалов использовали в Пскове
02 декабря 2023

В Псковской области количество выпавшего снега превысило норму почти в четыре раза 
02 декабря 2023

Минтруд РФ изменил правила назначения единого детского пособия 
02 декабря 2023

Мужчину с потерей памяти разыскивают в Псковской области
02 декабря 2023

Главную новогоднюю ёлку начали устанавливать в Пскове
02 декабря 2023

Неизвестные испортили детскую площадку в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...