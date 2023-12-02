Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина
Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
1 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда – поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю псковичку. Она похитила из торгового зала спиртные напитки, продукты питания и одежду. По факту хищения проводится проверка.
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