Два человека пострадали в результате тройного ДТП на трассе Псков – Санкт-Петербург

13:03, 02 декабря 2023, ПАИ

Столкновение микроавтобуса Mercedes, Nissan X-Trail и Skoda Karoq произошло между деревнями Заплюсье и Заполье в Плюсском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Прибывшие пожарные деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента и передали бригадам скорой помощи для госпитализации в медучреждение. В результате ДТП пострадали два человека.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.