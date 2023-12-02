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65-летие отмечает Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа

65-летие отмечает Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа. Об этом пишет газета «Призыв».

65-летие отмечает Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

В этот день в колледже собрались представители власти района и области, общественники, пограничники, педагоги, ветераны сферы образования, студенты, а также выпускники разных лет.

С поздравлениями в адрес коллектива выступил директор Псковского колледжа Сергей Янкин. «99,9 % выпускников Идрицкого филиала устраиваются работать по специальности – это один из важнейших показателей работы организации», – отметил он.

За время своего существования колледж подготовил несколько десятков тысяч специалистов. В настоящее время учреждение возглавляет Екатерина Заика. В учреждении готовят специалистов по специальностям «ветеринария», «кинология», «зоотехния» и «страховое дело»

Сейчас здесь работает 36 человек, обучается 201 студент со всей России. Идрицкий филиал является единственным в Псковской области учреждением среднего профессионального образования, которое готовит квалифицированных кинологов, ветеринарных фельдшеров и зоотехников.

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