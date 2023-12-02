Более 20 ламп уличного освещения заменили на светодиодные в Красногородске

17:59, 02 декабря 2023, ПАИ

23 лампы уличного освещения заменили на светодиодные светильники в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».

Заместитель главы администрации городского поселения «Красногородск» Людмила Васильева рассказала, что лампы заменили по заявкам населения на улицах Юбилейной, Набережной, Больничной, Спортивной, Пионерской, Чапаева, а также во дворе на улице А. Никандровой.

Кроме того, полностью были заменены лампы в Банном переулке. Все 23 лампы подрядчик заменил в течение одного дня.

«В планах – постепенно заменить на светодиодные светильники все лампы уличного освещения в посёлке. Светодиодные светильники намного ярче и экономичнее», – отметила Людмила Васильева.

Администрация городского поселения продолжает принимать заявки от населения на замену ламп. Жители могут обращаться по адресу улица Советская, дом 6, первый этаж. Телефон: (8 811-37) 2-11-09. По мере формирования пакета заявок их будут выполнять.