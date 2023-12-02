Небольшой снег и до -14 градусов прогнозируют в Псковской области 3 декабря

19:52, 02 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 3 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами ожидается небольшой снег. Ночью и утром местами возможен туман.

Ночью будет дуть переменный и слабый ветер, днём – ветер северо-восточных и северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура по региону ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.