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Общество

Псковичи могут проголосовать за имя первой рождённой в России панды

Принять участие в голосовании и выбрать имя малышке-панде из Московского зоопарка могут жители Псковской области, сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».

Отмечается, что голосование запустили, когда медвежонку исполнилось 100 дней.

На выбор россиянам представили десять имён, из которых только два оказались русскими – Катюша и Маша. Оба этих имени хорошо известны в Китае и пользуются там большой популярностью.

Китайские имена оказались следующими:

  • Сяо Мо – «Маленькая Мо» (также «Мо» – это первый иероглиф слова «Москва»);
  • Мо Мо – два повторяющихся иероглифа от слова «Москва»;
  • Цзин Дин – «Златоглавая»;
  • Сяо Ула – «Маленькая Ура» (в китайском языке слово «ура» ассоциируется с Россией);
  • Ай Минь – «Любовь к народу»;
  • Бай Хоа – «Белая Берёзка»;
  • Хон Син – «Красная Звёздочка»;
  • Чжен Чжу – «Жемчужина».

Проголосовать за понравившееся имя можно на портале «Активный гражданин».

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