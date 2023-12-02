Псковичи могут проголосовать за имя первой рождённой в России панды

22:44, 02 декабря 2023, ПАИ

Принять участие в голосовании и выбрать имя малышке-панде из Московского зоопарка могут жители Псковской области, сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».

Отмечается, что голосование запустили, когда медвежонку исполнилось 100 дней.

На выбор россиянам представили десять имён, из которых только два оказались русскими – Катюша и Маша. Оба этих имени хорошо известны в Китае и пользуются там большой популярностью.

Китайские имена оказались следующими:

Сяо Мо – «Маленькая Мо» (также «Мо» – это первый иероглиф слова «Москва»);

Мо Мо – два повторяющихся иероглифа от слова «Москва»;

Цзин Дин – «Златоглавая»;

Сяо Ула – «Маленькая Ура» (в китайском языке слово «ура» ассоциируется с Россией);

Ай Минь – «Любовь к народу»;

Бай Хоа – «Белая Берёзка»;

Хон Син – «Красная Звёздочка»;

Чжен Чжу – «Жемчужина».

Проголосовать за понравившееся имя можно на портале «Активный гражданин».