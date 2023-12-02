Псковичи могут проголосовать за имя первой рождённой в России панды
Принять участие в голосовании и выбрать имя малышке-панде из Московского зоопарка могут жители Псковской области, сообщает газета «Комсомольская правда в Пскове».
Отмечается, что голосование запустили, когда медвежонку исполнилось 100 дней.
На выбор россиянам представили десять имён, из которых только два оказались русскими – Катюша и Маша. Оба этих имени хорошо известны в Китае и пользуются там большой популярностью.
Китайские имена оказались следующими:
- Сяо Мо – «Маленькая Мо» (также «Мо» – это первый иероглиф слова «Москва»);
- Мо Мо – два повторяющихся иероглифа от слова «Москва»;
- Цзин Дин – «Златоглавая»;
- Сяо Ула – «Маленькая Ура» (в китайском языке слово «ура» ассоциируется с Россией);
- Ай Минь – «Любовь к народу»;
- Бай Хоа – «Белая Берёзка»;
- Хон Син – «Красная Звёздочка»;
- Чжен Чжу – «Жемчужина».
Проголосовать за понравившееся имя можно на портале «Активный гражданин».
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