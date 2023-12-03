Юрист объяснила, чем грозит кража снега с чужого участка

10:11, 03 декабря 2023, ПАИ

Чем грозит кража снега у соседей по даче или, наоборот, переброска его излишков на чужой участок, объяснила в интервью агентству «Прайм» адвокат Надежда Колотович.

По словам Надежды Колотович, ответственность за кражу снега не предусмотрена, но всё же такой поступок может привести к проблемам с законом. Так, если человек без разрешения соседей окажется у них на участке, то он может получить штраф в размере 500 рублей в рамках административной ответственности по статье 7.17 КоАП.

«А если в ходе такой вылазки был причинён ущерб – сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти», – подчеркнула Надежда Колотович.

Если же человек решит перебросить снег на чужой участок, то статья 19.1 КоАП предполагает ответственность за самоуправство. Человеку может быть выдано предупреждение либо выписан штраф в размере от 100 до 300 рублей, заметила юрист.