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Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой города Борисом Елкиным прогулялись по центру Пскова и оценили благоустройство сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова. Фото здесь и далее: ПАИ

Направляясь от Могилы Неизвестного Солдата, где сегодня псковичи почтили память погибших героев Отечества, Михаил Ведерников и Борис Елкин спустились к набережной реки Великой и оценили благоустройство смотровой площадки, которая расположена напротив Мирожского монастыря.

  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова
    Фото: ПАИ

Здесь установлены скамейки, смотровой бинокль, фоторамка, арт-объекты. Шахматы на время зимы уберут, губернатор отметил правильность данного решения. Он также поинтересовался, любой ли желающий может подойти посмотреть в бинокль. «Конечно, всё бесплатно», – ответил Борис Елкин.

«Здесь раньше ничего не было, а теперь хорошо обустроенное место», – заметил глава Пскова.

После этого губернатор и глава города прошлись по всей набережной реки Великой. Михаил Ведерников поинтересовался, откроется ли ресторан «Дача академика К.» к сезону. «Да», – заверил глава Пскова.

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