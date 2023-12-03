Михаил Ведерников вместе с Борисом Елкиным оценили благоустройство центра Пскова

13:26, 03 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой города Борисом Елкиным прогулялись по центру Пскова и оценили благоустройство сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Направляясь от Могилы Неизвестного Солдата, где сегодня псковичи почтили память погибших героев Отечества, Михаил Ведерников и Борис Елкин спустились к набережной реки Великой и оценили благоустройство смотровой площадки, которая расположена напротив Мирожского монастыря.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Здесь установлены скамейки, смотровой бинокль, фоторамка, арт-объекты. Шахматы на время зимы уберут, губернатор отметил правильность данного решения. Он также поинтересовался, любой ли желающий может подойти посмотреть в бинокль. «Конечно, всё бесплатно», – ответил Борис Елкин.

«Здесь раньше ничего не было, а теперь хорошо обустроенное место», – заметил глава Пскова.

После этого губернатор и глава города прошлись по всей набережной реки Великой. Михаил Ведерников поинтересовался, откроется ли ресторан «Дача академика К.» к сезону. «Да», – заверил глава Пскова.