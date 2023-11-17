Борис Елкин раскрыл подробности обустройства смотровой площадки в Пскове

16:22, 17 ноября 2023, ПАИ

Подробности обустройства смотровой площадки напротив Мирожского монастыря в Пскове сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, плитка будет необычной. В основании – гранит, финиш – из гранитной крошки. «Скоро можно будет поиграть в шахматы. Покрытие «шахматной доски» будет из контрастного камня: мрамора и габбро-диабаза», – отметил Борис Елкин.

«Шахматы, фонари и скамьи пока ждут своего часа на складе. Ещё в пути литые чугунные столбики и декоративная водоколонка», – добавил глава Пскова.

Обустройство стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные благодаря победе в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий, направленных на создание комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.