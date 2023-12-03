Детский радиокружок планируют создать в Пскове

14:11, 03 декабря 2023, ПАИ

Недавно открывшийся Музей радио, который расположен на улице Советской, 1/3, посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Основатель музея Николай Лунин и руководитель музея Валерий Гусев провели для гостей экскурсию.

В экспозиции – аудиомагнитолы, приёмники, выпускавшиеся на протяжении почти 100 лет.

По словам Николая Лунина, ценные экспонаты он вместе с друзьями собирал два года. Почти каждый аппарат можно включить и послушать, уточнил он. Проект удалось реализовать благодаря выигранному гранту Президентского фонда культурных инициатив.

В планах у музея открыть детский радиокружок. «Планируем на базе другого помещения создать радиокружок, чтобы дети могли познакомиться с радиотехникой, понять, как она устроена, работает. И может быть, в будущем кто-то из детей захочет заниматься развитием радиотехники на благо Родины. Это направление было востребовано всегда, а особенно сейчас», – сказал Николай Лунин.

«Здесь в развитии музея, если будет необходимость, мы поможем, подключимся, окажем со своей стороны поддержку», – заверил губернатор.

Губернатору и главе города очень понравился музей. «Детишкам здесь будет точно интересно, да и взрослым понравится», – заметил Михаил Ведерников.