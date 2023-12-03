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Общество

Мороз до -15 градусов ожидает псковичей 4 декабря

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 4 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Мороз до -15 градусов ожидает псковичей 4 декабря. Фото: ПАИ

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег. Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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