Вечный огонь зажгли в Печорах

17:12, 03 декабря 2023, ПАИ

Более двух сотен печерян и официальные лица собрались на церемонии зажжения Вечного огня 3 декабря. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Ранее в Печорах был только «Огонь памяти», который горел лишь в праздничные дни.

Право зажечь Вечный огонь предоставили почётному гражданину Печорского района Вере Яр. Сам Вечный огонь был доставлен из Пскова, города воинской славы.

Присутствующие почтили светлую память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Великая Отечественная война поглотила в своём пламени миллионы людей, принесла стране колоссальные разрушения и страдания, которые по-прежнему тревожат людскую память. И эта память отныне будет гореть вечным огнем и излучать тепло для ныне живущих печерян», – отметили в газете.

В соответствии с федеральным законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», постоянное бесперебойное горение вечных огней осуществляется на безвозмездной основе.

Напомним, зажжению Вечного огня предшествовала работа по ремонту самого монумента и благоустройству территории вокруг.