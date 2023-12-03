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Общество

Вечный огонь зажгли в Печорах

Более двух сотен печерян и официальные лица собрались на церемонии зажжения Вечного огня 3 декабря. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Вечный огонь зажгли в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Ранее в Печорах был только «Огонь памяти», который горел лишь в праздничные дни.

Право зажечь Вечный огонь предоставили почётному гражданину Печорского района Вере Яр. Сам Вечный огонь был доставлен из Пскова, города воинской славы.

Присутствующие почтили светлую память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Великая Отечественная война поглотила в своём пламени миллионы людей, принесла стране колоссальные разрушения и страдания, которые по-прежнему тревожат людскую память. И эта память отныне будет гореть вечным огнем и излучать тепло для ныне живущих печерян», – отметили в газете.

В соответствии с федеральным законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», постоянное бесперебойное горение вечных огней осуществляется на безвозмездной основе.

Напомним, зажжению Вечного огня предшествовала работа по ремонту самого монумента и благоустройству территории вокруг.

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