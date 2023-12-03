Ребёнок получил травму на горке на улице Юбилейной в Пскове

20:37, 03 декабря 2023, ПАИ

Ребёнок получил травму на импровизированной горке на улице Юбилейной в Пскове в воскресенье, 3 декабря.

Как стало известно корреспонденту ПАИ из собственных источников, около 18 часов один ребёнок поднимался на горку, в то время как другой скатывался с горки на ватрушке и сбил первого. В результате столкновения первый ребёнок пострадал. Была вызвана скорая помощь. Пострадавших доставили в приёмный покой детской областной больницы в Пскове. Детям оказывают медицинскую помощь.

Информация, которая появилась в одной из псковских групп в соцсети «ВКонтакте», о том, что ребёнок вылетел с горки на улице Юбилейной на трассу и был сбит, не подтвердилась.