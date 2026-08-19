Администрация Великих Лук отчиталась о работе по внедрению дизайн-кода

16:32, 19 августа 2026, ПАИ

Власти Великих Лук отчитались о результатах работы по внедрению дизайн-кода. Как сообщили в администрации, с 2022 года получилось обновить 901 вывеску, в первую очередь изменения коснулись центральной части города.

Согласование вывесок проходит в администрации города и комитете градостроительства.

Как утверждают в администрации, в городе регулярно проходят рейды, во время которых выявляются нарушения, и собственникам выдаются предписания. Если требования не исполняются, применяются меры административной ответственности. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам своей рабочей поездки раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города и несоблюдение дизайн-кода.