Пскович сбил пешехода и скрылся с места ДТП

21:30, 03 декабря 2023, ПАИ

Водитель сбил пешехода у дома №25 на улице Труда в Пскове, а затем скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина. Решается вопрос о её госпитализации.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ГАИ водитель задержан на границе Стругокрасненского района.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.