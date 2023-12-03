Пскович сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Водитель сбил пешехода у дома №25 на улице Труда в Пскове, а затем скрылся с места происшествия, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате ДТП пострадала 45-летняя женщина. Решается вопрос о её госпитализации.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ГАИ водитель задержан на границе Стругокрасненского района.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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02 декабря 2023
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